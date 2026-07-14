Trump'tan Suudi Veliaht'a Askeri Destek - Son Dakika
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Trump'tan Suudi Veliaht'a Askeri Destek

Trump\'tan Suudi Veliaht\'a Askeri Destek
14.07.2026 09:31
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Trump, Suudi Veliaht Prens Bin Selman'a Husilere karşı askeri operasyon desteği verdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Husilere yönelik askeri operasyon düzenlemesi için destek verdiği ileri sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun isimlerini belirtmek istemeyen ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Haberde, görüşmede, bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Trump'tan destek istediği ve ABD Başkanı'nın bu talebi desteklediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin İran'ın Mahan Air hava yolu şirketine ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana'ya inerek örgüt liderlerinden oluşan bir heyeti İran'a götürmesiyle başladığı hatırlatılan haberde, ABD'li bir yetkilinin söz konusu uçağın Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar taşıdığını öne sürdüğü belirtildi.

Haberde, ve Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı, Husilerin ise buna karşılık Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Beyaz Saray konuya ilişkin yorum talebine Trump'ın Fox News'e verdiği ve İran'ı sert ifadelerle eleştirdiği röportaja atıfta bulunarak cevap verdi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta, Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Suudi Veliaht'a Askeri Destek - Son Dakika

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