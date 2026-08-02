Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası - Son Dakika
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Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası

Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik yeni saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırmaması gerektiğini vurgulayarak, diplomatik çözümlere öncelik verilmesini istedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre görüşmede, bölgede artan gerilim başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

"DİYALOĞA ÖNCELİK VERİLMELİ"

Görüşmede, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması amacıyla diyaloğa öncelik verilmesi konusu değerlendirildi.

Veliaht Prens Bin Selman, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için diplomatik çözümlere zemin hazırlayacak bir sükunetin sağlanması adına tüm çabaların gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

İŞBİRLİĞİ DE GÜNDEME GELDİ

Telefon görüşmesinde Suudi Arabistan ile ABD arasındaki mevcut işbirliği de masaya yatırıldı.

Taraflar, farklı alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

GÖRÜŞME DİKKAT ÇEKEN GELİŞMENİN ARDINDAN GELDİ

Trump ile Bin Selman arasındaki görüşme, ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, daha sonra yaptığı açıklamada İran'a yönelik planlanan saldırıları durdurduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Axios'un daha önce yayımladığı haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın Trump ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik yeni ve geniş çaplı saldırı planlarından duyduğu endişeyi dile getirdiği öne sürülmüştü.

Haberde, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Bin Selman'ın Trump'a gerilimi düşürmesini ve yeni saldırılardan kaçınmasını tavsiye ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası - Son Dakika

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