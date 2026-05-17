Trump ve Şi'den Kuzey Kore Mutabakası

17.05.2026 23:07
Beyaz Saray, Trump ve Şi'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini teyit ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda "ortak hedeflerini teyit ettiklerini" bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Çin'e yaptığı son ziyarette, Şi ile "dünya genelindeki işletmeler ve tüketiciler için istikrarı ve güveni artıracak çeşitli konularda mutabakata vardığı" belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, ABD ve Çin'in adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki kurması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Başkan Trump, Şi'yi sonbaharda Washington'a yapacağı ziyarette ağırlayacak." ifadesi kullanıldı.

Pekin'deki görüşmede ele alınan konuların sıralandığı açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki ortak hedeflerini teyit etti." denildi.

Açıklamada, iki liderin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda da "hemfikir olduğu", Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çağrısında bulunduğu, hiçbir ülke veya kuruluşun geçiş ücreti almasına izin verilemeyeceği konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Çin'in bu yılın ilerleyen aylarında düzenlenecek G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerine ev sahipliği süreçlerinde "birbirini destekleyeceği" bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
