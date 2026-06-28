TTB 78. Kongre Seçimleri Sonuçlandı - Son Dakika
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TTB 78. Kongre Seçimleri Sonuçlandı

28.06.2026 19:54
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TTB Merkez Konseyi, Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi üyeleriyle belirlendi.

(ANKARA) - TTB'nin 78. Büyük Kongresi'nde yapılan seçim sonucunda Merkez Konseyi "Alpay Azap, Ertuğrul Oruç, Ali Kanatlı, Naki Bulut, Pınar Saip, Mehmet Şerif Demir, Mehvibe İrem Yıldız, Ali Karakoç, Güray Kılıç, Osman Öztürk ve Ayşe Gültekingil"den oluştu. Buna göre, 8 üye Etkin Demokratik TTB Grubu'ndan, 3 üye ise Tabip Odaları İnisiyatifi Grubu'ndan seçildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde oy verme işlemi tamamlandı.

TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin belirleneceği seçimlerde, Tabip Odaları İnisiyatifi Grubu, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği Grubu ve Çağdaş Hekimlik Grubu'nun oluşturduğu dört ayrı aday listesi yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan seçimde 65 tabip odasından gelen 496 delege saat 17.00'ye kadar oy kullandı.

ADAY LİSTELERİ

TTB 78. Büyük Kongresi'nde yarışan listeler şu isimlerden oluştu:

Tabip Odaları İnisiyatifi Grubu Merkez Konseyi adayları:  "Dr. Alpay Azap, Dr. Ayşe Engin Arısoy, Dr. Kubilay Dervişoğlu, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Erkan, Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Utku Bıyık, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Bilge Ceydilek, Dr. Güray Kılıç, Dr. Nuri Seha Yüksel"

Etkin Demokratik TTB Grubu Merkez Konseyi adayları: "Dr. Ali Karakoç, Dr. Ali Kanatlı, Dr. Ayşe Gültekingil, Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. Hakan Erkan Pehlivan, Dr. Mehmet Şerif Demir, Dr. Mevhibe İrem Yıldız, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Naki Bulut, Dr. Pınar Mualla Saip, Dr. Tahsin Çınar"

Türk Hekimleri Birliği Grubu Yönetim Kurulu aday listesi:  "Ayşe Filiz Yavuz, Sare Gülfem Özlü, Serdar Arduç, Ahmet Bahadır Uçar, Mehmet İlhan Şahin, Ali Coşkun, Sinan Boz, İbrahim Erayman, Hasan Yavuzhan Baş, Mehmet Furkan Doğan, Furkan Kılıçarslan"

Çağdaş Hekimlik Grubu Merkez Konseyi adayları:  "Dr. Gazi Zorer, Dr. Gökhan Önem, Dr. Cemile Meral Alten, Dr. Şeyda Gökçe, Dr. Hüseyin Ertürk, Dr. Rıza Erbay, Dr. Gökhan Gedikli, Dr. Leyla Karaoğlan, Dr. Müjgan Yaz, Dr. Niyazi Tekin, Dr. Ayhan Sürücü"




MERKEZ KONSEYİ İKİ FARKLI GRUPTAN OLUŞTU



Yaklaşık iki saat süren oy sayım işleminin ardından Merkez Konseyi üyeleri belirlendi. TTB 78. Büyük Kongresi'nde yapılan seçim sonucunda Merkez Konseyi, iki gruptan seçilen adaylardan oluştu. Buna göre, 8 üye Etkin Demokratik TTB Grubu'ndan, 3 üye ise Tabip Odaları İnisiyatifi Grubu'ndan seçildi.
462 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Merkez Konseyi'ne, "Alpay Azap, Ertuğrul Oruç, Ali Kanatlı, Naki Bulut, Pınar Saip, Mehmet Şerif Demir, Mehvibe İrem Yıldız, Ali Karakoç, Güray Kılıç, Osman Öztürk ve Ayşe Gültekingil" getirildi.
Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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