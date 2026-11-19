(ANKARA) - TTB tarafından yapılan açıklamada, Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi'nin üniversite hastanelerinin yönetimi, akademik kadroların görevlendirilmesi, başhekimlerin belirlenmesi ve mali işleyişi üzerinde merkezi idarenin yetkisini artıracağı belirtilerek, "Üniversitelerin bilimsel bağımsızlığını ve yönetsel özerkliğini zedeleyen, akademik ve idari karar süreçlerini merkezi idarenin müdahalesine açık hale getiren bu düzenlemeyi kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından "Üniversite Hastanelerinin Özerkliği ve Bilimsel Bağımsızlığı Korunmalıdır" başlığıyla yapılan açıklamada, 14 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi"nin kurulduğu bildirildi.

Devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı hastaneleri kapsayan bu düzenlemenin, üniversite hastanelerinin yönetimi, akademik kadroların görevlendirilmesi, başhekimlerin belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin sunumu ve mali işleyişi üzerinde merkezi idarenin yetkisini artıracak hükümler içerdiği savunulan açıklamada, dokuz üyeli komiteye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanının başkanlık edeceği kaydedildi.

Komitenin yapısına ilişkin bilgi verilen açıklamada, öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin üniversite hastanelerinin yönetiminde kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla söz sahibi olma talebinin düzenlemede yok sayıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenlemeyle komiteye, üniversite hastanelerinin mali işleyişini izleme; mali iyileştirme programları hazırlama ve uygulanmasını denetleme, personel ve kadro planlaması ve fiziki alanlar ve yapılara dair yatırım planları ile ilgili tespitler ve analiz yapma ve YÖK'e gönderme; başhekim adaylarını rektörlere önerme, görevdeki başhekimlerin performanslarını değerlendirme ve görev süresinin devamı hakkında rektöre öneride bulunma; öğretim üyesi görevlendirmelerini periyodik olarak değerlendirme ve rektöre bildirme; üniversitede çalışan personelin hizmet sunumuna katkısını ve verimliliğini değerlendirme gibi geniş yetkiler tanınmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak, üniversitelerin bilimsel bağımsızlığını ve yönetsel özerkliğini zedeleyen, akademik ve idari karar süreçlerini merkezi idarenin müdahalesine açık hale getiren bu düzenlemeyi kabul edilemez buluyoruz.

"ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL BAĞIMSIZLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR"

Sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimleri doğrultusunda kamusal olarak planlanması, kurumlar arasında koordinasyon sağlanması ve kamu kaynaklarının şeffaf biçimde denetlenmesi, üniversitelerin bilimsel bağımsızlığı ve demokratik yönetimiyle birlikte güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin, sağlık çalışanlarının, öğrencilerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla demokratik yönetim modelleri oluşturulmalıdır. Üniversite hastanelerinin yeterli kamusal kaynaklarla desteklenmesi, bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine ayrılan kaynakların artırılması, sağlık çalışanlarının güvenceli çalışma koşullarının sağlanması ve liyakate dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümü; özerkliği sınırlandıran, akademik karar süreçlerini merkezi denetime açan ve mali performansı önceleyen düzenlemelerle değil, demokratik, katılımcı, bilimsel ve kamucu bir sağlık ve yükseköğretim politikasıyla mümkündür. Üniversiteler; bilimsel özgürlüğün, üniversite hastaneleri nitelikli tıp eğitiminin ve kamusal sağlık hizmetinin güvencesi olmalıdır."