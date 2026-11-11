Tuğberk İmamoğlu gemisindeki aileler DEM Parti'den 8 mürettebat için arama istedi - Son Dakika
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Tuğberk İmamoğlu gemisindeki aileler DEM Parti'den 8 mürettebat için arama istedi

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Tuğberk İmamoğlu gemisindeki aileler DEM Parti\'den 8 mürettebat için arama istedi
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Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile görüştü. Aileler, 8 mürettebatın hâlâ bulunamamasına ve aramaların durdurulmasına tepki göstererek aramaların yeniden başlamasını istedi.

(ANKARA) - Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüştü.

DEM Parti Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınlarını kaybeden aileler DEM Parti Grubu'nu ziyaret ederek Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüştü.

Açıklamada, "Sekiz mürettebatın hala bulunamamasına ve arama çalışmalarının durdurulmasına tepkili olan ailelerin talepleri açık; Aramalar yeniden başlasın, deniz dibi kapsamlı taransın, gerekirse uluslararası imkanlar devreye girsin, aileler düzenli bilgilendirilsin. Bizler de taleplerinin karşılanması için sesleri olacağımıza söz veriyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Kılıç KoçyiğitDEM PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tuğberk İmamoğlu gemisindeki aileler DEM Parti'den 8 mürettebat için arama istedi - Son Dakika
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