Tuğgeneral Sarp, Trakya Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sarp, Hatipler'e ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hazır bulundu.

SOGEP toplantısı yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner, İl Müdürü İslam Köse ve stratejik projeler birimiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, SOGEP kapsamında hayata geçirilebilecek yeni proje fikirleri ele alındı.

Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, proje üretim kapasitesinin artırılması konularında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Köse'den Yücegök'e ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve beraberindeki heyet, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yücegök, ziyaret dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti.