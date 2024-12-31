TÜGVA'dan Büyük Filistin Yürüyüşü'ne çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜGVA'dan Büyük Filistin Yürüyüşü'ne çağrı

TÜGVA\'dan Büyük Filistin Yürüyüşü\'ne çağrı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı(TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama 'Dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

31.12.2024 16:38  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Gençlik Vakfı(TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama 'Dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı. Galata Köprüsü'nde basın toplantısı düzenleyen Beşinci, "Dünyanın en büyük eylemine katkı sağlamak isteyen bütün vatandaşlarımızı burada bekliyoruz. Bu çağrıyı duyan ülkemizin dışında da birçok meydanlardan buna ses gelecek. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Dünyayı ayağa kaldıralım. Bu soykırıma hep beraber tepkiyi bizler gösterelim istiyoruz" dedi.

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak sabahı düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü öncesinde TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, vatandaşlara çağrıda bulundu. Galata Köprüsü üzerinde basın açıklaması düzenleyen Beşinci, Filistin'deki katliama 'Dur' demek isteyen herkesi yürüyüşe davet etti. Etkinliğin sabah namazı sonrasında kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne gelinerek başlayacağını belirten TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Yarın burada büyük bir eyleme şahitlik edeceğiz. Yaklaşık 400'e yakın sivil toplum kuruluşumuzun katılımıyla yüz binler burada buluşacak. Filistin'in sesi olacak. Dünyanın en büyük eylemine katkı sağlamak isteyen bütün vatandaşlarımızı burada bekliyoruz. Bu çağrıyı duyan ülkemizin dışında da birçok meydanlardan buna ses gelecek. Hatta 'Bizler de bu eylemi yapmak istiyoruz' diyen birçok kuruluş da devreye girmiş vaziyette. Yarın, burada özellikle Ayasofya'dan, Sultanahmet'ten, Yeni Cami'den, Fatih Cami'nden, buralarda şehitlerimize rahmet okunacak, dualar edilecek. Kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluşulacak. Saat 08.30'da, burada eylem mitingimiz başlamış olacak. Çok güzel konuşmalar, ezgiler, marşlar söylenecek. İnanıyorum ki bu eylemle beraber dünyanın en güçlü mesajını, yılın ilk sabahında güçlü bir şekilde Türkiye'den vermiş olacağız. Mazlumun, mağdurun sesi olmuş olacağız" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRALIM'

Beşinci, vatandaşlara ulaşım konusunda kolaylık sağlandığını vurgulayarak, "Buradan hareketle vatandaşlarımızın özellikle katılımı noktasında, ulaşım noktasında bilgi alabilecekleri insanlık ittifakı adresinden, web sitesinden de ulaşabileceklerini buradan duyurmuş olalım. Oradan toplu ulaşım bilgilerine erişebilirler. Yenikapı'da sivil araç otoparklarında araçlarını park ederek 30'a yakın ring aracımızla beraber alana gelebilirler. Yine Marmaray hattı üzerinden ulaşabilirler. Toplu ulaşımların hepsi metro, tramvay, hepsi aktif bir şekilde kullanılabilir. Vatandaşlarımız için her şey burada hazır. Artık vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı o, bu, şu demeden sadece insan olmanın gereği olarak; tarihin akışında 'siz neden bir şey yapmadınız ki' sorusunun cevabı olarak herkesi buraya bekliyoruz. Bütün farklılıklarımızla beraber, hep beraber burada olalım. Evlatlarımızı, komşularımızı, bütün vatandaşlarımızı alıp alıp buraya gelelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Dünyayı ayağa kaldıralım. Bu soykırıma hep beraber tepkiyi bizler gösterelim istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Galata Köprüsü, Sivil Toplum, Etkinlik, Politika, Filistin, Gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA'dan Büyük Filistin Yürüyüşü'ne çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:31:07. #1.12#
SON DAKİKA: TÜGVA'dan Büyük Filistin Yürüyüşü'ne çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.