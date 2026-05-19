TÜGVA\'dan İz Bırakanlar Programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahyalı İlçe Temsilciliği tarafından "İz Bırakanların İzinde" programı düzenlendi.

İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı öğrencilerle bir araya geldi.

Bıyıklı, medeniyet şuuru, kültürel hafıza, gençliğin sorumluluğu ve örnek şahsiyetlerin genç nesiller üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜGVA Yahyalı İlçe Temsilcisi Yunus Sakızlı da gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmesine katkı sunacak kültürel ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, vakıf yönetim kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.