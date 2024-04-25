TÜİK Çocuk Portalı Malatya'da Tanıtıldı - Son Dakika
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TÜİK Çocuk Portalı Malatya'da Tanıtıldı

TÜİK Çocuk Portalı Malatya\'da Tanıtıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklara istatistiği sevdirmek ve veri okuryazarlığını artırmak için hayata geçirdiği 'TÜİK Çocuk' portalını Malatya'da ilkokul öğrencilerine tanıttı. Portalda istatistikle ilgili temel kavramlar, Türkiye hakkında bilgiler ve çocuk hakları gibi konular yer alıyor. Çocuklara özel sertifika dağıtıldı ve mini bir yarışma düzenlendi. TÜİK çalışanları, etkinliği düzenleyen öğrencilere ajanda hediye etti.

25.04.2024 14:58
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklara istatistiği sevdirmek ve veri okuryazarlığını artırmak için hayata geçirdiği "TÜİK Çocuk" portalı Malatya'da ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

TÜİK'in 98'inci kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü çalışanları Fırat İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine "TÜİK Çocuk" portalını sinevizyon eşliğinde tanıtımını yaptı.

Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere, istatistik bilimi hakkında bilgi verilerek portalda yer alan çocuk hakları, TÜİK'in tanıtımı ve istatistik bilimi gibi kısa görseller izlettirildi.

Portalda, istatistikle ilgili temel kavramlar ve "Ülkemiz" başlığı altında Türkiye hakkında bilgi verilirken çocuk hakları ve geleneksel çocuk oyunlarına dair bir bölüm de yer alıyor.

Çocuklara "TÜİK Çocuk" portalından çıktı olarak alınan kişiye özel sertifika dağıtıldı.

Malatya'nın nüfusu, ilçelerinin sayısı ve Türkiye'nin kaç ili olduğu gibi bazı bilgileri içeren bir mini yarışma da yapan TÜİK ekibi, soruları doğru yanıtlayan öğrencilere ajanda hediye etti.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü İstatistik Grup Müdürü Ramazan Oruç, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisi ile yürüttükleri çalışmayla istatistikle ilgili kavramları çocuklara eğlenceli bir şekilde öğreterek onların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Portalın tanıtımını Fırat İlkokulunda gerçekleştirdiklerini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Platform için kurumumuzun çalışanları ciddi bir emek sarf etti. Güzel bir platform oluşturduk. Çocuklarımızın anlayabileceği sadelikte, anlayabilecekleri düzeyde istatistikler oluşturduk. Kendilerinin girip oyun oynayabileceği, vakit geçirebileceği, belirli istatistiklere ulaşabileceği bir platform. Tüm çocuklarımızı bu platforma girip ziyaret etmeye davet ediyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Tüm çocuklarımıza bu yıl 23 Nisan hediyesi olarak takdim ettik."

Çocuklar da etkinliğin çok güzel olduğunu ve bu nedenle güzel bir gün geçirip eğlendiklerini belirterek, TÜİK çalışanlarının kendilerine haklarında kısa bilginin yer aldığı sertifikayı da verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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