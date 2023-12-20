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Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurularda parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurularda parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılı için Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi. Bu sınıra kadar olan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyeti\'ne başvurularda parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi
20.12.2023 - 03:08,
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RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda 2024 yılı için parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu belirtildi. Yayımlanan tebliğ, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: DHA
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Tüketici Hakem Heyeti, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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