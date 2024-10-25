Tulkerim'de Gazze için gösteri

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in devam eden katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Tulkerim kentinin caddelerinde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Tulkerim caddelerini dolaşan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırımın ve uluslararası toplumun buna karşı sessiz kalmasının kınandığı sloganlar attı.

"Cibaliya'ya selamlar. Beyt Lahiya gözümüzün nuru", "Ey Allah'ım Gazze'ye yardım et" ve "Biz senin adamlarınız ey Sinvar." sloganları atan göstericiler, Gazze Şeridi halkının ve Filistin direnişinin yanında olduklarını vurguladılar.