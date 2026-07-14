Uğurlu: 15 Temmuz milletin birlik iradesini gösterdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, milli egemenlik ve bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk milletinin birlik olma iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, darbe girişiminin hafızasında bıraktığı izleri, sanatın toplumsal hafızadaki yerini ve genç sanatçılara yönelik mesajlarını paylaştı.

Uğurlu, 15 Temmuz'u yalnızca bir darbe girişimi olarak değil, milletin ortak iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olarak gördüğünü söyleyerek, "15 Temmuz'u, milli egemenlik ve bağımsızlık söz konusu olduğu zaman Türk milletinin nasıl birleşip tek bir ses olabileceğini göstermesi olarak değerlendiriyorum. 21. yüzyılın sosyal medya yönlendirmeleri, millet olmayı unutturma çabaları içinde milletimizin hala bir olabildiğinin en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

"O geceyi sanki yeni bir Kurtuluş Savaşı gibi hatırlıyorum"

Sanatçı Uğurlu, "O geceyi sanki yeni bir Kurtuluş Savaşı gibi hatırlıyorum. Sabah gün ışırken kazanılan bir savaş. Tıpkı Kocatepe'de sabaha karşı atılan top atışlarıyla başlayan Büyük Taarruz gibi beni heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda 15 Temmuz şehitleri anısına konserler düzenlediğini belirten Uğurlu, sanatın toplumsal hafızanın canlı tutulmasındaki önemine dikkati çekti.

Tuluyhan Uğurlu, sanatın insanı kendi özüyle buluşturan en güçlü araçlardan biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sanat, insanın insanca duygularını kendisine hatırlatması, insan olmayı öğretmesi açısından en önemli silahlarımızdan birisi. Gerçek sanat direkt mesaj vermez, klişelerle uğraşmaz, bir fotoğraf, bir tablo, bir melodi ile mesajını verir ve bu mesaj asırlar sonrasına kalır. Ben 15 Temmuz'un ne yazık ki, o korkunç geceyi yaşamayan gençlere çok iyi anlatılamadığına inanıyorum. Belki iyi şeyler vardır ben kaçırmışımdır. Gerçek sanat eserleriyle çok daha iyi anlatılabileceğine inanıyorum."

"Sanatçılara çok büyük sorumluluk düşüyor"

15 Temmuz'u yaşamayan genç kuşaklara yaşananların doğru aktarılmasında sanatçıların önemli görev üstlenmesi gerektiğine işaret eden Uğurlu, sanatın gençlerle doğrudan buluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Uğurlu, "Sanatçılara çok büyük sorumluluk düşüyor ama bu curcunada acaba gerçek sanatı gerekli şekilde destekleyip, öne çıkarabiliyor muyuz? Gerçek sanatı bizzat okullara giderek, icra ederek, gençlerle konuşarak onlara örnek olarak göstermemiz gerekiyor. Bu konuda büyük şirketlere, devlete çok büyük sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden üniversitelerde ve liselerde düzenlenen konserlerle gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Uğurlu, "Şimdi yapamıyoruz. Eskiden liselere gider önemli mesajlar verirdik. Şimdi çocukları ne yazık ki, sosyal medyanın eline bıraktık. Sanat olarak da statları doldurup, gençleri hoplatan şarkıcıları öne çıkarıyoruz." dedi.

Tuluyhan Uğurlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde özellikle gençlere seslenerek, kültür ve sanatın eğitim hayatında daha fazla desteklenmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Uğurlu, devletin gençlere daha çok okumaları, daha çok öğrenmeleri için destek olması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kültürün ve düşüncenin öne çıkması gerektiği, hayatın sadece bilgisayar ve matematik olmadığını, bizim hiç bozulmamış dönemimizin o büyük Türk devleti Selçuklunun bilime ve sanata bakış açısını bugüne taşımamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak o zaman geçmişimizi bilen, bakışları göklere yönelmiş Mehmet Akif Ersoy'un aradığı gençlerle buluşuruz ve bu bütün toplumu etkiler."