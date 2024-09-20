Tuluyhan Uğurlu Gaziantep\'te Konser Verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesinde konser verdi.
Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Tuluyhan Uğurlu, sanatseverlerle buluştu.
Açıklamada, "İstanbul Kanatlarımın Altında, Senfoni Türk, Şehrin Gözyaşları, Go With God" eserlerinin de içinde bulunduğu birçok albüme imza atan sanatçının piyano resitalinde sanatseverlerin beğenisini topladığı belirtildi.
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