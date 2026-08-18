TÜMAG'dan YENİ Parti'ye AYM Çağrısı - Son Dakika
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TÜMAG'dan YENİ Parti'ye AYM Çağrısı

TÜMAG\'dan YENİ Parti\'ye AYM Çağrısı
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TÜMAG, YENİ Parti milletvekillerine, kanunun iptali için AYM'ye başvurmalarını önerdi.

(ANKARA) - Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG), "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin YENİ Parti milletvekillerine çağrıda bulunarak, kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurulması için grup kararı alınmasını istedi.

TÜMAG tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Barosu ile Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) söz konusu düzenlemeye karşı tutum alması için 5 Ağustos'ta çağrı yapıldığı belirtilerek, iki kurumun kanuna ilişkin açıklama yapmaması eleştirildi. Açıklamada, "Bu kanuna karşı tek laf etmeyen bu iki kurum Avukatlık Kanunu'nun kendilerine yüklediği vazifeleri ihmal etmiş, bugün burada Türk Milliyetçisi Avukatlar olarak bu basın açıklamasını yapmamıza neden olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

TÜMAG, düzenlemenin terör suçları bakımından "koşullu özel af mahiyeti" taşıdığını savunarak, kanunun bazı hükümlerinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü. Açıklamada, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler ile kurulacak kurulların yetkileri ve Milli Güvenlik Kurulu'nun tespitlerinin yargı süreçlerindeki etkisi eleştirildi.

"ANAYASAL DENETİM YOLU BULUNUYOR"

Açıklamada, Anayasa'nın 150'nci maddesine işaret edilerek kanunların Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı, TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu veya TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekilleri tarafından AYM'ye götürülebileceği belirtildi.

TÜMAG, YENİ Parti'nin TBMM'de 91 milletvekili bulunduğunu belirterek, 46 milletvekilinin oyuyla alınacak grup kararının AYM'ye başvuru için yeterli olduğunu savundu. Açıklamada, kanuna YENİ Parti grubundan 54 milletvekilinin ret oyu verdiği belirtilerek şu çağrı yapıldı:

"Dolayısıyla ortada hukuken kullanılabilecek somut ve son derece açık bir yol vardır. 54 milletvekili bu kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyorsa bir araya gelerek grup kararı alması ve kanunu Anayasa Mahkemesine taşıması mümkündür."

"KANUNUN AYM TARAFINDAN DENETLENMESİ GEREKİYOR"

Kanunun Anayasa'ya uygunluğunun AYM tarafından denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, YENİ Parti milletvekillerine yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"Biz Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun yapmadığı çağrıyı YENİ PARTİ milletvekillerine yapıyoruz. Milletvekillerinin görevi yalnızca kanunlara oy vermek değildir. Anayasa'nın üstünlüğünü ve hukuk devletini korumak da milletvekilliğinin asli sorumluluklarındandır. Sadece seçim bölgesindeki seçmen hassasiyetini gözeterek oy vermekten öte, gerçekten bahsettiğimiz milli kaygılarla hayır oyu verdiyseniz bir araya gelerek alacağınız grup kararıyla bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmalısınız."

Açıklamanın sonunda, terör örgütleriyle müzakere ve bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemelere karşı mücadeleye devam edileceği belirtilerek, "Herkes sussa da Ankara Barosu'nda Türk Hukukçuları susmayacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜMAG'dan YENİ Parti'ye AYM Çağrısı - Son Dakika

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