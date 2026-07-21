TUNCAY SONEL'İN EŞİ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, ifade işlemleri için getirildiği Tunceli'de Pertek ilçesindeki 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Handan Sonel, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
Son Dakika › Güncel › Tuncay Sonel'in Eşi Gözaltında - Son Dakika
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