Tunceli Belediyesi Borç Durgunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli Belediyesi Borç Durgunluğu

Tunceli Belediyesi Borç Durgunluğu

Tunceli Belediyesi'nin borcu 345 milyon liraya ulaştı; aylık faiz gideri 9 milyon lira.

05.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacağından kaynaklı bugün itibarıyla aylık yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibarıyla belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tekbıyıkoğlu, belediye binasında yaptığı açıklamada, 22 Kasım itibarıyla Tunceli Belediyesinin toplam 345 milyon 279 bin 813 lira borcu bulunduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimince açıklanan borç tutarının 230 milyon 673 bin 690 lira olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyenin borcunun 7 ay gibi bir sürede 114 milyon 606 bin 121 lira arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran yaklaşık bu 7 ayda yüzde 50 seviyesindedir. Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacağından kaynaklı bugün itibarıyla aylık yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibariyle belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur. 2021 yılındaki bütçenin gelir gideri arasında 3 milyon 397 bin 150 lira eksi fark bulunurken 2022'de gelir gider arasındaki bu fark eksi 10 milyon, 2023 yılında eksi 82 milyon, 2024 yılının ocak-kasım ayı itibarıyla ise 169 milyon 768 bin 577,9 lira gelir gider dengesinin arasında menfi bir fark vardır."

Tekbıyıkoğlu, belediyenin TUMSAŞ şirketinde yıllar itibarıyla dramatik bir şekilde personel artış değişimi gördüklerini dile getirdi.

"Belediyemiz yaklaşık 40 milyon lira personeline borçludur"

Belediye şirketi işçi sayısının, 2018'de 127 iken 2024'te 300'e ulaştığını bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin personel giderlerinin belediyenin net gelirine oranı ise 2017, 2018, 2019 yıllarında yüzde 50 civarındayken 2023 yılında yüzde 83 oranına ulaşmıştır. Yani bütçemizin yüzde 83'ü 2023 yılında personel giderlerine gitmiş. Şu anki 2024 verilerimizde de buna ilaveten 39 milyon 179 bin 730 lira personel alacağı belediyemizde mevcuttur. Belediyemiz yaklaşık 40 milyon lira personeline borçludur. Bununla beraber İller Bankasının belediyemize olan payı yaklaşık ortalama bazı aylar azalıyor, bazı aylar çoğalıyor. Gelen net aylık ödenek miktarı 16 milyon lira civarındadır."

Tekbıyıkoğlu, mevcut durumda gelir gider dengesinin tamamen bozulduğunu ve bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, "Vergi, SGK, elektrik, özel firma ile kişilere mal ve hizmet alımı ödemeleri ve sendika aidatları ile personel ödemelerinde aksamalar yaşanmaktadır. Mevcut durumda borçlar sürekli bir artış eğilimine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediyesi, Belediye, Politika, tunceli, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi Borç Durgunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli Belediyesi Borç Durgunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.