Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi - Son Dakika
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Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Tunceli\'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri tarafından 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna da el koydu.

07.05.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi - Son Dakika

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