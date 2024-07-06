Tunceli'de Kaya Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

O.T'nin kullandığı 34 KV 4761 plakalı otomobilin üzerine, Tunceli- Erzincan kara yolunun Zağge mevkisinde kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki D.D. ve A.K, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan D.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.