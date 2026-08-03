Tunceli\'de Orman Yangınına Müdahale

TUNCELİ'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Venk bölgesinde çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alana yayılmasının önlenmesi için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.