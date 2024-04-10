Tunceli\'de Ramazan Bayramı Tatilcilerine Tatlı Karşılama

Tunceli'de 'tatlı' karşılama
TUNCELİ - Ramazan Bayramını tatilini geçirmek için Tunceli'ye gelen vatandaşlar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla şeker ve kolonyayla karşılanıyor.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tunceli'ye Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar gelmeye başladı. Bayramın ilk günü kente gelen vatandaşlar, Elazığ ve Erzincan sınırındaki bulunan noktalarda jandarma ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bayram mesajını vatandaşlara ileten jandarma ekipleri, emniyetli bir yolculuk için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı.
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü günlerde sahiller hareketlenmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Nisan ayında deniz, kum, güneş keyfi yaşayan tatilciler arasında su sporları da yapıldı. Bodrum'da hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıkları 27-28 derece olacak ve yağış beklenmiyor.
Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park'ı ziyaret ederek yeni doğan kuğu yavrularını gördü. Depremzede aileler ise Ankara'yı tercih ederek hem hava değişikliği yapmak hem de Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini belirtti. Bayramın keyfini çıkaran çocuklar ise parklarda oyun oynayarak, el öpüp şeker ve harçlık topladı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
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