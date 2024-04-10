Tunceli'de Ramazan Bayramı Tatilcilerine Tatlı Karşılama - Son Dakika
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Tunceli'de Ramazan Bayramı Tatilcilerine Tatlı Karşılama

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Tunceli'ye tatil için gelen vatandaşlar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla şeker ve kolonyayla karşılanıyor. Jandarma ekipleri ise vatandaşlara emniyetli bir yolculuk için bilgilendirme yapıyor.

10.04.2024 15:44  Güncelleme: 15:58
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Tunceli'de 'tatlı' karşılama

TUNCELİ - Ramazan Bayramını tatilini geçirmek için Tunceli'ye gelen vatandaşlar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla şeker ve kolonyayla karşılanıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tunceli'ye Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar gelmeye başladı. Bayramın ilk günü kente gelen vatandaşlar, Elazığ ve Erzincan sınırındaki bulunan noktalarda jandarma ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bayram mesajını vatandaşlara ileten jandarma ekipleri, emniyetli bir yolculuk için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı.

Tunceli\'de Ramazan Bayramı Tatilcilerine Tatlı Karşılama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Ramazan Bayramı Tatilcilerine Tatlı Karşılama - Son Dakika

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