Şehit Jandarma Uzm. Onbaşı Kızılateş'in Cenazesi Memleketine Getirildi - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzm. Onbaşı Kızılateş'in Cenazesi Memleketine Getirildi

Şehit Jandarma Uzm. Onbaşı Kızılateş\'in Cenazesi Memleketine Getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Tokat Havalimanı'nda devlet yetkilileri ve ailesi tarafından karşılanan cenaze, morga götürüldü ve ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

09.09.2024 13:59
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TUNCELİ'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) cenazesi, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Kızılateş'in cenazesi, Tokat Havalimanı'nda Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda cenaze aracına taşınan Kızılateş'in cenazesi, morga götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzm. Onbaşı Kızılateş'in Cenazesi Memleketine Getirildi - Son Dakika


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