Tunceli\'de yaban keçileriyle bir arada yaşayan halk

Bu yörenin halkı yaban keçileriyle bir arada yaşıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Sürüler halinde ilçe merkezini artık yurt edinen koruma altındaki yaban keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde adeta evcil hayvan moduna girdi.

Çiftleşme dönemi olan bu günlerde yaban keçilerinin sürü halinde dolaşmalarını vatandaşlar ilgi ile izlerken, çevre illerdeki doğa fotoğrafçıları da bölgeye geldi. Renkleri dişilerden daha açık olan tekeler, dişilere göre daha cüsseli ve çene altında siyah sakal da bulunuyor. Tekeler dağların zirvelerinde ve sarp arazilerde yaşarken, dişiler ise daha çok Çemişgezek ilçe merkezinin çevresinde yaşamayı tercih ediyor. Çemişgezek ilçesinin ana caddelerinde, mahalle aralarında ve kenar yamaçlarında görünen yaban keçilerine yöre halkı büyük değer vererek koruyor.

"Dağ keçileri ile iç içe yaşıyoruz"

Yaban keçileriyle aynı sokağı paylaştıklarını aktaran Bedirhan Baran Akın, "Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. 12 yaşındayım. Biz sabahları uyandığımızda sokaklarımızda ve bahçelerimizde dağ keçilerimizi görebiliyoruz. Yürüdüğümüz sokaklarda karşımıza dağ keçileri çıkıyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Biz adeta dağ keçileri ile iç içe büyüyoruz. Bu güzellikleri korumamız içinde elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" dedi.

"Avcılardan ziyade doğa fotoğrafçılarını görmek istiyoruz"

Yöre halkının yaban hayvanlarına merhametli davrandığını söyleyen Anıl Şahin Tepe, "Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Yaban keçileri ilçemizi adeta mesken tutmuş. Mahallemizde, evinizin önünde, gezdiğimiz yerlerde yaban keçilerini görüyoruz. Çemişgezek halkı onlara karşı çok duyarlı ve çok merhametli. Onları koruyorlar. Yani onları avlamak isteyen avcıdan ziyade doğa fotoğrafçılarını bölgede görmek istiyoruz. Yaban keçilerini koruyup kollayalım. Onlara merhametli olalım. Aslında bütün hayvanlara karşı böyle olalım. Çemişgezek halkı da böyle yapıyor zaten" şeklinde ifadelere yer verdi.