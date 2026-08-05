Tunceli\'de Yangın Alarmı

TUNCELİ'de otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin ormana sıçramaması yoğun çaba harcıyor.

Merkeze bağlı Yolkonak köyü ile Pertek ilçesi Beydamı köyü arasındaki otluk alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Otluk alanın hemen yanında ormanın bulunması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla AFAD ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.