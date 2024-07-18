Tunceli Pertek'te Ahır Yangınında 16 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Yukarı Kacarlar köyünde yaşayan Ergün Haydaroğlu'na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören ahırdaki 35 büyükbaş hayvandan 16'sı telef oldu.
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