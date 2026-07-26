Tunus Cezaevlerindeki Ölüm Çağrısı - Son Dakika
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Tunus Cezaevlerindeki Ölüm Çağrısı

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Tunus'ta LTDH, cezaevi koşullarını eleştirip iki tutuklunun ölümü için bağımsız soruşturma talep etti.

Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği (LTDH) Gabes Şubesi, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yaşam, sağlık ve insan onuruna uygun koşulların sağlanması çağrısında bulunarak, Gabes Cezaevi'nde iki tutuklunun yaşamını yitirmesinin bağımsız ve şeffaf şekilde soruşturulmasını istedi.

LTDH Gabes Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Gabes Sivil Cezaevi'nde sık sık yaşanan su ve elektrik kesintileri ile aşırı kapasitenin tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığı, cezaevinde nefes darlığı ve boğulma vakalarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu koşulların özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik asgari muamele standartlarının uygulanmasına ilişkin ciddi endişelere yol açtığı ifade edilirken, mevcut bilgilere göre tutuklular Ali Becavi ile Ali bin Ticani bin Muhammed el-Mansi'nin şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği, hayatını kaybeden El-Mansi'nin engelli birey olduğu kaydedildi.

LTDH, iki tutuklunun ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması, sorumluların belirlenmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi amacıyla acil, bağımsız ve şeffaf soruşturma açılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca, Gabes Cezaevi'nde su ve elektrik hizmetlerinin kesintisiz sağlanması, aşırı kapasitenin azaltılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve LTDH heyetine cezaevini ziyaret ederek inceleme yapma izni verilmesi çağrısında bulunuldu.

Dernek, yetkili makamları tüm tutuklu ve hükümlülerin yaşam, sağlık ve insan onurunu koruma yönündeki yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli hukuki girişimleri sürdüreceklerini bildirdi.

Tunus'ta son günlerde etkisini artıran aşırı sıcaklarla birlikte ülkenin birçok bölgesinde uzun süreli elektrik ve su kesintileri yaşanırken, bu durum çeşitli kentlerde protestolara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Kays Said de elektrik kesintilerinin "normal olmadığını" belirterek, yaşanan aksaklıklardan sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etmişti.

İnsan hakları örgütleri ise son günlerde yaptıkları açıklamalarda, yüksek sıcaklıklar ile su ve elektrik kesintilerinin cezaevlerindeki koşulları daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü ile bazı sivil toplum kuruluşları, tutuklu ve hükümlülerin yeterli su, havalandırma ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Cezaevi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Cezaevlerindeki Ölüm Çağrısı - Son Dakika

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