Tunus, Çin ile en uzun köprüsü için sözleşme imzaladı

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ÇEKİM TARİHİ: 26 Mart 2024

1. Tunus Ekipman ve İskan Bakanlığı'ndan çeşitli görüntüler

2. İmza töreninden çeşitli görüntüler

Tunus Ekipman ve İskan Bakanlığı, ülkenin en uzun köprüsünün inşası için Çin'in Sichuan Yol ve Köprü Grubu ile Salı günü bir sözleşme imzaladı.

Tunus Ekipman ve İskan Bakanı Sare el-Zafarani, ülkenin kuzeyindeki Bizerte vilayetinde inşa edilecek 2 kilometreyi aşkın uzunluktaki yeni köprünün vilayetteki trafik sıkışıklığını büyük ölçüde hafifleteceğini, ayrıca yerel iş ve ticareti teşvik edeceğini kaydetti.

Sichuan Yol ve Köprü Grubu Başkanı Zhang Hangchuan ise şirketin profesyonel avantajlarından tam anlamıyla istifade edeceklerini, proje sözleşmesinin şartlarına sıkı sıkıya uyacaklarını ve sözleşmeyi titizlikle uygulayacaklarını söyledi.

Şirketin verdiği bilgiye göre, Bizerte Kanalı üzerine inşa edilecek yeni köprünün toplam uzunluğu 2.070 metre, ana köprünün maksimum açıklığı ise yaklaşık 300 metre olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV)