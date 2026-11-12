Tunus, Libya ile komisyon kararlarının uygulanması için yol haritası çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus, Libya ile komisyon kararlarının uygulanması için yol haritası çağrısı yaptı

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Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, Libya heyeti başkanı Tayyib ile başkent Tunus'ta görüşerek komisyon kararlarının uygulanması için ortak yol haritası gerektiğini vurguladı. Nefti, üst düzey istişareler öncesinde mutabık kalınan noktaların takibi için heyet başkanlarına çağrı yaptı.

Tunus, Tunus- Libya Ortak Yüksek Düzeyli Memurlar Komisyonu toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla ortak bir yol haritası belirlenmesinin önemini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, başkent Tunus'taki bakanlık merkezinde, Ortak Komisyon toplantılarına katılan Libya heyetinin başkanı Eşref et-Tayyib ile bir araya geldi.

Görüşmede, komisyon çalışmalarının sonuçlarının uygulanması hususunda ortak bir yol haritası çizilmesinin gerekliliğine işaret eden Nefti, iki kardeş ülke arasındaki yaklaşan üst düzey ikili istişareler ve ortaklıklar öncesinde, mutabık kalınan noktaların yakından takip edilmesi için iki ülke heyet başkanlarına çağrıda bulundu.

Nefti, toplantı sırasında Libya heyetinden komisyon görüşmelerinin sonuçları, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik varılan neticeler ve bilhassa güvenlik, ekonomi, ticaret ile yatırım gibi öncelikli ve umut vadeden alanlarda geliştirilen teklifler hakkında bilgi aldı.

Başkent Tunus'ta 10 Kasım'da başlayan Ortak Yüksek Düzeyli Memurlar Komisyonu toplantılarında, iki ülke arasındaki kurumsal koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi ve ortaklık alanlarının genişletilmesi ele alınmıştı.

Libya resmi haber ajansına göre, Genel Fuar ve Kongre Kurumu Başkanı İsam el-Avil'in de aralarında bulunduğu farklı sektörlerden yetkililerin yer aldığı Libya heyeti, toplantılarda ekonomi, ticaret, maliye, insan kaynakları, sanayi, enerji, madencilik, hukuk, sosyal ve kültürel alanlar, tarım, çevre, su kaynakları, balıkçılık, siyasi istişare, güvenlik, sınır iş birliği ile ulaşım ve iletişim dosyalarını masaya yatırmıştı.

Kaynak: AA
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