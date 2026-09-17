Tunus Savunma Bakanı ile ABD 6. Filo Komutanı askeri işbirliğini görüştü

Tunus Savunma Bakanı Halid es-Sehili, ABD 6. Filo Komutanı Amiral Jeffrey Anderson ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sehili, Bakanlığın başkent Tunus'taki merkezinde, ülkesini ziyaret eden Anderson'u kabul etti.

Görüşmede Sehili, Tunus ile ABD arasındaki tarihi dostluk ilişkilerinin güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin derinliği, sürekliliği ve çeşitliliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sehili, iki ülke arasındaki işbirliğinin, lojistik ve teknik destek ile Tunus ordusunun operasyonel kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra eğitim, öğretim, tecrübe paylaşımı ve ortak askeri tatbikatları kapsadığını ifade etti.

Tunuslu Bakan, deniz alanındaki tehditlere etkin müdahale, istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi, deniz kuvvetlerinin imkanlarının geliştirilmesi ve hazırlık seviyesinin artırılması alanlarında işbirliğinin genişletilmesini istediklerini vurguladı.

Sehili, bölgede terörizm, sınır aşan organize suç, insan kaçakçılığı, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi tehditlerin yanı sıra jeostratejik gelişmelerin yaşandığına dikkati çekti.

Tunus'un Akdeniz havzasında güvenlik ve istikrar açısından önemli bir aktör olduğunun altını çizen Sehili, ülkesinin askeri eğitim alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

ABD 6. Filo Komutanı Anderson da Tunus ile ABD arasındaki askeri işbirliğini överek, Tunus Deniz Kuvvetlerinin eğitim alanındaki kapasitesine işaret etti.

Anderson, ABD yönetiminin iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürüp geliştirme ve Tunus ordusunun denizcilik alanındaki kapasitesini destekleme konusundaki kararlılığını dile getirdi.