Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a Hapis Cezası

Aday olan Ayaşi Zamal, 4 dosyadan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz edilecek.

11.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve yüzde 7'nin üzerinde oy olan Ayaşi Zamal, 4 farklı dosyadan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zamal'ın savunma heyetinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silyana Asliye Mahkemesinin müvekkili Zamal hakkında 4 farklı davadan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiğini söyledi.

Müvekkilinin cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından hakkında 30'un üzerinde soruşturma açıldığını belirten Caballah, daha önce verilen mahkeme kararlarına olduğu gibi verilen son cezaya da itiraz edeceklerini aktardı.

Zamal hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı adayı Ayaşi Zamal hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Zamal'ın avukatları, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan müvekkili hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Zamal'ın avukatlarından Abdussettar el-Mesudi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi de 1 Ekim'de Zamal hakkında 4 farklı davadan 12 yıl hapis cezası vermiş, Zamal'ın avukatları kararı İstinaf Mahkemesine taşımıştı.

Zamal'ın 19 Eylül'de aldığı 1 yıl 8 aylık ceza seçimlerden 3 gün önce 3 Ekim'de Tunus İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.