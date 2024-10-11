Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Zamal'a Hapis Cezası

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Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve yüzde 7'nin üzerinde oy olan Ayaşi Zamal, 4 farklı dosyadan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zamal'ın savunma heyetinde yer alan avukat Fevzi Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silyana Asliye Mahkemesinin müvekkili Zamal hakkında 4 farklı davadan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiğini söyledi.

Müvekkilinin cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından hakkında 30'un üzerinde soruşturma açıldığını belirten Caballah, daha önce verilen mahkeme kararlarına olduğu gibi verilen son cezaya da itiraz edeceklerini aktardı.

Zamal hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı adayı Ayaşi Zamal hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Zamal'ın avukatları, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan müvekkili hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Zamal'ın avukatlarından Abdussettar el-Mesudi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi de 1 Ekim'de Zamal hakkında 4 farklı davadan 12 yıl hapis cezası vermiş, Zamal'ın avukatları kararı İstinaf Mahkemesine taşımıştı.

Zamal'ın 19 Eylül'de aldığı 1 yıl 8 aylık ceza seçimlerden 3 gün önce 3 Ekim'de Tunus İstinaf Mahkemesi tarafından onanmıştı.