Tunus\'ta Roma Günleri Festivali düzenlendi

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Tunus'un El-Mehdiye vilayetine bağlı El-Cem kentinde Roma Günleri Festivali düzenlendi.

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Muaz Bilheşine'nin katılımıyla El-Cem Kolezyum Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, 3. yüzyıla ait Roma kıyafetlerini giyen gladyatörler gösteri yaptı.

Roma dönemindeki gladyatör dövüşlerinin temsili yapılan gösteride, Roma askerlerinin kullandıkları silahlar kullanıldı.

Festival müdürü Rıza Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Roma uygarlığının mimari alanlarda ve şehrin yapısındaki etkisinin günümüze kadar devam ettiği El-Cem'de, Romalılara ait kolezyumda düzenlenen gösteri büyük ilgi topladı. Festival etkinliği kapsamında bazı olimpik sporlar da sahne aldı." dedi.

Festival boyunca El-Cem kentinde çeşitli müzik ve tiyatro gösterileriyle Roma döneminin canlandırıldığını belirten Hafız, "Roma döneminde hükümdarın şehre giriş-çıkış ritüelleri canlandırıldı. Hükümdarın halka ekmek ve para dağıtması temsili olarak canlandırıldı. Romalı gladyatörler de şehir merkezinde halka çeşitli gösteriler yaptı." diye konuştu.

El-Cem kenti, 238 yılında Roma İmparatoru Birinci Gordiano döneminde Antik Thysdrus kentinin kalıntıları üzerine kuruldu.

Tarihi kolezyum ise 1979 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.