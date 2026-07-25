Tunus'tan Fransa'ya Protesto Notası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'tan Fransa'ya Protesto Notası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin röportajı üzerine Fransa Büyükelçisi'ni protesto etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin Fransız basınına verdiği röportaj nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Tunus yargısı tarafından aranan bir kişinin Fransız kamu yayıncısı ile röportajına tepki olarak Büyükelçi'ye protesto notası verildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu röportajın Tunus'un egemenliğini, ulusal güvenliğini ve devlet kurumlarını hedef aldığı, ayrıca ülke içinde fitne ve iç çatışmayı teşvik ettiği savunuldu.

Fransız kamu yayın organlarında benzer içeriklerin tekrarına tepki gösterilen açıklamada, bu yayınların ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra gazetecilik meslek etiğinin sınırlarını aştığı, Tunus'un iç işlerine kabul edilemez müdahale niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Söz konusu röportajın devlet kurumları ve sembollerine yönelik doğrudan kışkırtma içerdiği aktarılan açıklamada, bu tür yayınların ulusal güvenliği hedef aldığı, yayın yapan kuruluşun kamu yayıncısı olması nedeniyle Fransa'nın da ahlaki sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Tunus tarafı, Fransız makamlarından ulusal mevzuatları çerçevesinde benzer yayınların önüne geçilmesi için gerekli adımları atmalarını beklediğini bildirdi.

Merzuki Fransız medyasına verdiği röportajda Kays Said yönetimini eleştirmişti

Eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, kısa süre önce Fransız kamu yayıncısı France 24'e verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimini sert sözlerle eleştirmiş, ülkede demokratik kurumların işlevsiz hale getirildiğini ve muhaliflere yönelik baskıların arttığını söylemişti.

Röportajında Tunus güvenlik kurumları içinde darbe hazırlıkları bulunduğunu iddia eden Merzuki, ordu ve güvenlik güçlerine "anayasal sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in önde gelen muhaliflerinden biri olan Merzuki hakkında Tunus'ta daha önce çeşitli davalar açılmış, gıyabında hapis cezaları verilmiş ve uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tunus makamları açıklamalarında Merzuki'yi "adalet tarafından aranan kişi" olarak nitelendiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Merzuki ise hakkındaki yargı süreçlerinin siyasi olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Fransa, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'tan Fransa'ya Protesto Notası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 04:49:29. #7.12#
SON DAKİKA: Tunus'tan Fransa'ya Protesto Notası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.