Tunus'tan Fransa'ya Protesto Notası

Tunus Dışişleri Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin Fransız basınına verdiği röportaj nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Tunus yargısı tarafından aranan bir kişinin Fransız kamu yayıncısı ile röportajına tepki olarak Büyükelçi'ye protesto notası verildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu röportajın Tunus'un egemenliğini, ulusal güvenliğini ve devlet kurumlarını hedef aldığı, ayrıca ülke içinde fitne ve iç çatışmayı teşvik ettiği savunuldu.

Fransız kamu yayın organlarında benzer içeriklerin tekrarına tepki gösterilen açıklamada, bu yayınların ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra gazetecilik meslek etiğinin sınırlarını aştığı, Tunus'un iç işlerine kabul edilemez müdahale niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Söz konusu röportajın devlet kurumları ve sembollerine yönelik doğrudan kışkırtma içerdiği aktarılan açıklamada, bu tür yayınların ulusal güvenliği hedef aldığı, yayın yapan kuruluşun kamu yayıncısı olması nedeniyle Fransa'nın da ahlaki sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Tunus tarafı, Fransız makamlarından ulusal mevzuatları çerçevesinde benzer yayınların önüne geçilmesi için gerekli adımları atmalarını beklediğini bildirdi.

Merzuki Fransız medyasına verdiği röportajda Kays Said yönetimini eleştirmişti

Eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, kısa süre önce Fransız kamu yayıncısı France 24'e verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimini sert sözlerle eleştirmiş, ülkede demokratik kurumların işlevsiz hale getirildiğini ve muhaliflere yönelik baskıların arttığını söylemişti.

Röportajında Tunus güvenlik kurumları içinde darbe hazırlıkları bulunduğunu iddia eden Merzuki, ordu ve güvenlik güçlerine "anayasal sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in önde gelen muhaliflerinden biri olan Merzuki hakkında Tunus'ta daha önce çeşitli davalar açılmış, gıyabında hapis cezaları verilmiş ve uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tunus makamları açıklamalarında Merzuki'yi "adalet tarafından aranan kişi" olarak nitelendiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Merzuki ise hakkındaki yargı süreçlerinin siyasi olduğunu belirtiyor.