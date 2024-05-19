TÜRGEV Gönüllüleri Filistin'e Destek Eylemi Yaptı - Son Dakika
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TÜRGEV Gönüllüleri Filistin'e Destek Eylemi Yaptı

TÜRGEV Gönüllüleri Filistin\'e Destek Eylemi Yaptı

TÜRGEV gönüllüleri, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için kırmızı balonlarla eylem düzenledi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, İsrail'in saldırılarına karşı dünya kamuoyunun duyarlılığını artırmak gerektiğini belirtti. Eylemde konuşan lise öğrencisi Beyzanur Topal ise İsrail'in terör devleti olduğunu vurgulayarak, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

19.05.2024 17:17
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) gönüllüleri, ellerinde kırmızı balonlarla Filistin'e destek eylemi yaptı.

Çamlıca Camisi'nde bir araya gelen grup, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek için gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, burada yaptığı açıklamada, yakın dönemdeki birçok insani olayda kullanılan İngiliz sanatçı Banksy'nin "Kırmızı Balonlu Kız" grafitisinden hareketle bu eylemi hazırladıklarını söyledi.

Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşananları anlatan Altun, "Şu anda savaş adeta iki tarafta sürüyor. Bir tarafta sahada bir soykırım var ve orada Filistin halkının hayatta kalmak, var olabilmek için verdiği destansı bir mücadele var. Diğer tarafta ise tüm dünya kamuoylarının algıları üzerinde oynanan bir büyük savaş var, medya burada çok önemli bir rol oynuyor, sosyal medya özellikle çok ciddi bir rol oynuyor. Dünya kamuoylarının buradaki soykırımı görmezden gelmesi ve bir tarafta İsrail'in haklı olduğuna dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Fakat şunu görüyoruz ki dünya vicdanı ayakta ve insanlar bu konudaki yapılan bütün bu büyük algı operasyonlarına rağmen direnmeye ve zihinlerini bu konuda temiz tutmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Altun, zaman geçtikçe İsrail'in elindeki büyük medya gücüyle bir şekilde bunu unutturacağını, orada soykırıma sessizce devam edebileceğini düşündüğünü fakat tüm dünyada insanlık vicdanının ayakta olduğunu belirtti.

Dünya çapındaki eylemlere değinen Altun, "Biz de burada bugünü vesile tutarak bu hatırlama, hatırda tutma ve asla gündemden düşürmemeyle ilgili verilen bu savaşa aslında -dediğim gibi bu savaşın bir yönü bu- bir destek vermek ve buradan aslında Filistin'e, o zeminde verilen bu var olma, soykırıma karşı hayatta kalma mücadelesine karşı bir destek vermek için buradayız. Gördüğünüz gibi çok ciddi güzel bir katılım vardı. İnsanlar bu konuyla ilgili duyarlılık oluşturmak için hangi vesile olursa olsun oraya hemen katkı veriyorlar." şeklinde konuştu.

Fatmanur Altun, çalışmalarının devam edeceğini kaydederek, Filistin'e bir an önce barış gelmesi temennisinde bulundu.

"Onları susturmak isteyenlere karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz"

Bildiriyi okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Beyzanur Topal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na dikkati çekerek, özgür olmanın mutluluğu ve şükrü içinde olduklarını kaydetti.

Topal, kalplerinin yarısının temel insan haklarından yoksun bırakılan, gençliğini esaret ve zulüm altında geçiren kardeşleriyle attığını belirterek, şunları aktardı:

"TÜRGEV olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli program ve eğitimlerde dünü, bugünü ve yarınıyla dünyayı öğrenmeye, anlamaya gayret ediyoruz. Farkındalığın aşinalıkla başladığına inanıyor, mazlum coğrafyalarla daha yakından tanışmak, hemhal olmak için çabalıyoruz.

Her nerede zulüm var ise ona karşı durmayı kendimize vazife bildik. Kutsiyeti ayetlerle sabit olan bir mekanda uzun yıllardır cereyan eden, insan haklarını ve insanlık onurunu ayaklar altına alan bu acı olayları ve soykırımı kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve insan aklının sınırlarını zorlayan hak gasbına ve vahşete duyarsız kalmamayı, her şeyden önce insanlığımızın gereği olarak görüyoruz. Yalnızca 3 aydır değil, 75 yıldır süren haklı davalarında Filistinli kardeşlerimiz ve tüm mazlum kardeşlerimizle aynı safta olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Onları susturmak isteyenlere karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Tarihin yeniden yazıldığı şu günlerde, insanlığın yıllardır yitirdiği hayatiyet nabzının mazlum coğrafyalarda attığını, uyanışın ve barışın gençlerin umuduyla gerçekleşeceğini biliyoruz."

Topal, sesleri tüm kulaklarca işitilene kadar İsrail'in bir terör devleti olduğunu dile getireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in attığı her bombaya karşı, Gazze'de direniş çiçeklerinin açtığına şahidiz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında, umutla ve imanla her daim arkalarında olmaya devam edeceğiz. Tarihin haklı tarafında bulunmak boynumuzun borcu. Bu anlamlı günde en büyük temennimiz zulüm altındaki tüm insanlığın, gökyüzünde serbestçe dolaşan balonlar misali özgür olması."

Basın açıklamasının ardından grup, Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etmek için kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRGEV Gönüllüleri Filistin'e Destek Eylemi Yaptı - Son Dakika

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