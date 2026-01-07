Turgutlu Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Turgutlu Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı

07.01.2026 10:56  Güncelleme: 12:24
Turgutlu Belediye Meclisi, 2026 yılına ait ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Gülşah Durbay anılırken, çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve önemli kararlar alındı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu'da 2026 yılının ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

2025 yılının Aralık ayında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın "Kalbimizdesin" yazıyla fotoğrafının yer aldığı meclis toplantısında konuşan Akın, Durbay'ı "2025 yılı Manisa'mız için kayıplarla dolu bir yıl oldu. Gülşah Durbay başkanımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli başkanımız, sevgili yol arkadaşımız ve kardeşimiz Gülşah Durbay'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Manisa'mıza başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Ferdi Başkanımızı da Gülşah Başkanımızı da, Güney Temiz'i de hiçbir zaman unutmayacağız" sözleriyle andı.

Akın konuşmasında; Miraç Kandili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin yıl dönümüne de yer verdi.

Denetim Komisyonu belirlendi

Ocak ayı meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde, "2025 yılı Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, "Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2026 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususu" görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, "Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, belediyemiz meclisince oluşturulması hususu" görüşüldü. Aydın Ercan, Bilge Cebe, Faysal Teterbaş, Nevin Baş, Mustafa Akkoç Denetim Komisyonu üyeleri olarak belirlendi.

Beşinci madde oy çokluğuyla kabul edildi

Gündemin dördüncü maddesinde, "Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2026 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran'a yetki verilmesi hususu" görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, "Belediye Başkanı Çetin Akın'a Kredi Kullanım Yetkisi verilmesi hususu" görüşüldü. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, "08 Aralık 2025 tarih ve 33111 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanması nedeniyle Belediyemizce 2026 yılında ölçü ve ayar muayenelerinden alınacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi maksadıyla konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hususu" görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen 22780 evrak kayıt numaralı talep doğrultusunda; Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Turgutlu Belediyesine ait Taziye Evi'nin isminin 'Atatürk Mahallesi Sırrı Süreyya Önder Kültür ve Taziye Evi' olarak değiştirilmesi hususunun değerlendirilmesi amacıyla konunun Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesi, "İlçemiz Urganlı Mahallesi 226 ada 14 parselin güneyinde bulunan sokağın isminin bulunmaması nedeniyle, söz konusu sokakta ikamet eden vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı belirtilerek sokağa isim verilmesi talep edildiği, bu maksatla konunun detaylı olarak incelenmesi amacıyla Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Gülşah Durbay, Belediye, Kültür, Güncel

