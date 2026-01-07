Turgutlu Belediyesi'nde En Düşük Ücret 39 Bin 406 TL Oldu - Son Dakika
07.01.2026 12:43  Güncelleme: 14:01
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısında belediye personelinin 2026 yılında alacağı en düşük ücretin 39 bin 406 TL olduğunu açıkladı. Başkan Akın, çalışanların emeklerinin değerli olduğunu vurguladı ve bu ücretin belediyenin bütçesi göz önünde bulundurularak belirlendiğini belirtti.

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısında belediye personelinin 2026 yılında alacağı en düşük ücretin 39 bin 406 TL olduğunu belirterek, "Çalışmalarından çok memnunum. Aldıkları maaşın hakkını veriyorlar. Ekmeğine alın terini akıtıyorlar. İyi ki varlar" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nde 2026 yılı asgari ücret belli oldu. Buna göre belediye personelinin alacağı en düşük ücret 39 bin 406 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret toplumsal bir sorun. Turgutlu Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın asgari ücreti 39 bin 406 TL olmuştur. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü güncel koşullarda bu miktar da az ama belediyenin bütçesini de düşünerek bu şekilde bir planlama yaptık. Turgutlu için emek harcayan, hem Personel A.Ş.'de çalışan hem de memur, kadrolu olarak çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Çalışmalarından çok memnunum. Aldıkları maaşın hakkını veriyorlar. Ekmeğine alın terini akıtıyorlar. İyi ki varlar. Hep birlikte Turgutlu'muza çok işlere imza atacağız."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
