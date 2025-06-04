Turgutlu Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Mezarlık Ulaşımı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Mezarlık Ulaşımı

04.06.2025 14:30
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Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. 5 Haziran Perşembe günü, 09.00-17.00 saatleri arasında Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına ulaşım sağlanacak.

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Seferler, 5 Haziran Perşembe (arife) günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Turgutlu Belediyesi'nin bayram öncesi mezarlıklara sağladığı ulaşım desteği bu Kurban Bayramı'nda da devam edecek. Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarında kabristan ziyaretini yapacak vatandaşlara yönelik düzenlenecek ücretsiz otobüs seferleri, 5 Haziran Perşembe (arife) günü yapılacak. Seferler, Turgutlu Belediyesi önünden 09.00-17.00 saatleri arasında her saat başı olacak şekilde gerçekleşecek. Turgutlu Belediyesi aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin daha rahat ve konforlu şekilde kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için Engelsiz Yaşam Aracı ile ulaşım sağlayacak.

"Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız"

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyareti yapmak isteyen ancak ulaşım imkanı olmayan hemşehrilerimiz ve ayrıca özel gereksinimli bireylerimiz için Engelsiz Yaşam Aracımızla Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız. Hemşehrilerimiz, 09.00-17.00 saatleri arasında otobüs seferlerinden yararlanabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Mezarlık Ulaşımı - Son Dakika

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