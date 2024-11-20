Turgutlu Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Projesi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Projesi

Turgutlu Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Projesi

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için yeni bir web sitesi kurdu. Belediye Başkanı Çetin Akın, can dostlarına en iyi şartları sağlamak için çalışmaların süreceğini belirtti. Hayvanseverler, online başvuru ile sahiplendirme sürecine katılabilecekler.

20.11.2024 17:14  Güncelleme: 17:40
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarını yeni yuvalarına kavuşturmak için evcil hayvan sahiplendirme web sitesi kuruldu. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü, can dostlarımıza olan sevgimiz bir gün değil her gün. Satın alma sahiplen" dedi.

Turgutlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı. Sokak hayvanları için hayata geçirilen yeni projeyi Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş ve Ali Rıza Kıran vatandaşlara tanıttı. Belediye'nin bu projesi hakkında daha fazla bilgi almak ve sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyen vatandaşlar, 'https://www.turgutlu.bel.tr/candostlar/' sitesini ziyaret edebilecek.

Bilgiler Turgutlu Belediyesi'nin sitesinde

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner ekipleri tarafından bakım ve tedavi işlemleri için Geçici Hayvan Bakımevi'nde misafir edilen sahipsiz hayvanların bir yandan işlemleri yapılırken, diğer yandan bilgileri web sitesine yüklenerek güvenli ve kalıcı yuva edinmesi sağlanıyor. Web sitesinde, sahiplendirilmeyi bekleyen sevimli can dostların fotoğrafları, cinsleri, cinsiyetleri, yaşları gibi detaylı bilgiler yer alıyor ve başvuru formları da bulunuyor. Bu sayede, hayvanseverler çok daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabiliyor.

"Satın alma sahiplen"

Belediye Başkanı Çetin Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Manisa'mızda bir ilki gerçekleştirmiştik. Sokakta sesini duyuramayan can dostlarımız için Sadık Dostlar Mama Üretim Merkezi'mizi kurmuştuk. Yine çok önemli bir projeye daha imza atıyoruz. Sevimli can dostlarımızı yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak amacıyla evcil hayvan sahiplendirme web sitemizi hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Bu sayede hayvanseverlerimiz çok daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabilecek. Projemizin amacı; sokakta sahiplenmek zorunda kalan can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize yol göstermek ve onların daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak. Sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyen hemşehrilerimiz 'https://www.turgutlu.bel.tr/candostlar/' ziyaret edebilir. Sitede doldurduğumuz formda sahiplenmek istediğiniz hayvanların fotoğrafını göreceksiniz ve istediğiniz hayvanın üzerine tıklayarak sahiplenmiş olacaksınız. Buradan tüm Turgutlulu hemşehrilerime sokakta yalnız yaşayan can dostlarımızı sahiplendirmeye davet ediyorum. Özellikle Organize Sanayi Sitesi'nde, fabrikalarda, hayvan damlarında ve evlerinde bakmak isteyen hemşehrilerimiz bu projemize destek vermesini talep ediyorum. Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü, can dostlarımıza olan sevgimiz bir gün değil her gün. Satın alma sahiplen. Hep birlikte güzel günlerde yaşamak dileğiyle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Projesi - Son Dakika

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