Turgutlu'da Alkollü Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

13.03.2026 16:10
Serkan P., alkol aldığı arkadaşı Uğur Çakmak'ı bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Serkan P. (33), birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşı Uğur Çakmak'ı (30) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Serkan P., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Turan Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; beraber alkol alan Serkan P. ile Uğur Çakmak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Serkan P. bıçakla Çakmak'ı göğüs, kalça ve karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakmak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis, olayın ardından kaçan Serkan P.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen şüpheli Serkan P. hakkında, bu konuda da soruşturma başlatılıp, incelenmek üzere kan ve idrar örneği alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

