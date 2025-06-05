Turgutlu\'da Bayram Trafik Yoğunluğu

İzmir- Ankara kara yolu üzerindeki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.

İlçede dün başlayan trafik hareketliliği bugün de sürdü.

Ege veya İç Anadolu bölgelerine hareket eden çok sayıda araç, yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafikteki önlemlerini artıran polis ve jandarma ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.