Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında Ahmet Aydın'ın (57) kullandığı 45 TC 069 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 YA 547 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Ahmet Aydın ve otomobildeki Süleyman Ekin (73) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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