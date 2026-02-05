"Üzüm Kızı" Resim Sergisi, Turgutlu'da Sanatseverler ile Buluşuyor

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Üzüm Kızı" resim sergisi, 10–13 Şubat günleri arasında eski belediye binasında sanatseverlerle buluşacak.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek serginin küratörlüğünü Özer Ulukaya, koordinatörlüğünü ise Rümeysa Yılmaz üstleniyor. Sergide, Turgutlu'nun yüz yıllardır simgesi olan üzüm teması, farklı sanatçıların özgün yorumlarıyla tuvallere yansıtılıyor. Filiz Hallıoğlu, Gülten Şahin, Münteha Çağatay, Gülümay Çiraz, Gültekin Rüzgar, Hayriye Sır, Leyla Afacan Kodaman, Nuray Ekim Atmaca, Rana Sirkecioğlu, Turgut Akarsu, Rümeysa Yılmaz ve Sema Barlas'ın eserlerinin yer aldığı sergide üzüm; kadın emeğinin, doğayla kurulan bağın ve yöresel belleğin simgesi olarak ele alınıyor.

"Üzüm Kızı" resim sergisinin açılışı, 10 Şubat Salı günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Eski belediye binasındaki sergi, 13 Şubat Cuma gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak."

"Tüm hemşehrilerimizi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzun ve Manisa'mızın simgesi üzüm bu kez sanatın birleştirici ve yaratıcı gücüyle hayat bulacak. Sanatçılarımızın yorumlarıyla emeğin, alın terinin ve de kültürel mirasımız olan üzüm sanatın diliyle yeniden anlatılacak. Tüm hemşehrilerimizi 'Üzüm Kızı' resim sergisini ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.