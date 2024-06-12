Turgutlu Kabristanlığı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Turgutlu Kabristanlığı'nda devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi, ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için Turgutlu Kabristanlığı'nda detaylı temizlik çalışması başlattı. Başkan Akın da Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, daire müdürleri ve MASKİ yetkilileri ile mezarlığı ziyaret ederek; temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Akın, "Halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.