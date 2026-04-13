Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig İçin Parkeye Çıkıyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor ile 18 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak normal sezonun son maçında parkeye bu kez tarih yazmak için çıkacak. Kadın basketbol takımı şampiyon olması halinde Turgutlu Belediyespor tarihinde ilk kez bir branş takım Süper Lig'i görmüş olacak. Turgutlu ekibinin şampiyon olamaması halinde ise normal sezonu 2'nci sırada tamamlayacak ve play-off'daki tüm maçlara ev sahibi avantajıyla çıkarak Süper Lig iddiasını sürdürmeye devam edecek.

Maç günü saat 13.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz sefer düzenlenecek.

Maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sezon başından beri büyük bir mücadele gösteriyoruz. Sahada her zaman karakter koyan bir takım olduk. Cumartesi günü hem takımımız hem de Turgutlu Belediyespor tarihi için çok önemli bir maça çıkacağız. Şampiyon olup kupayı kendi evimizde kaldırmayı çok istiyoruz. Çünkü bu takım ve bu şehir şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu.

Kadın basketbol takımına başarı dileklerini ileten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, taraftarların başarıdaki katkısına vurgu yaparak, "Kadın basketbol takımımızla ne kadar gurur duysak az. Ortaya konan çok büyük bir emek var ve oyuncularımızın, teknik ekibimizin haftalardır gösterdikleri bu emeğin karşılığını almalarını çok arzu ediyoruz. Şüphesiz ki takımımızın bu başarısında taraftarlarımızın çok büyük katkısı var. 18 Nisan Cumartesi günkü maçta tüm hemşehrilerimizi tribünlerde görmeyi ve tek yürek olarak takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise yeni bir tarihin ve başarı hikayesinin yazılacağını ifade ederek, "Kadın basketbol takımımız sezon boyunca gösterdiği performansla ve başarılarla yalnızca bizleri değil, bütün Turgutlu'yu gururlandırdı. Takımımızın önünde tarihi bir fırsat var. Normal sezonun son maçında şampiyonluk kupasını kaldıracağımıza gönülden inanıyoruz. Tüm Turgutlu olarak 7'den 70'e tribünlerdeki yerimizi alacağız. Hep birlikte başaracak, hep birlikte yeni bir hikaye yazacağız" dedi.