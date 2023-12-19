 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turist Rehberi Denize Atladı, Cenazesi 3 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Turist Rehberi Denize Atladı, Cenazesi 3 Ay Sonra Bulundu

Beşiktaş'ta bir kadın denize düşerken turist rehberi onu kurtarmak için atladı. Ancak rehber dalgalar arasında kayboldu. 3 ay sonra Arnavutköy sahilinde ceset bulundu ve cenazenin turist rehberine ait olduğu tespit edildi. Rehberin cenazesi ailesine teslim edildi.

Turist Rehberi Denize Atladı, Cenazesi 3 Ay Sonra Bulundu
19.12.2023 - 13:52,
Abone Ol

BEŞİKTAŞ'ta bir kadın cep telefonuyla fotoğraf çektiği sırada denize düştü. Genç kadını kurtarmak isteyen turist rehberi denize atladı. Kadını kurtaran ancak kendisi dalgalar arasında kaybolan turist rehberinin cenazesine 3 ay sonra ulaşıldı. Arnavutköy sahilinde denizde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, cenazenin turist rehberi İranlı Jabar Sabokbar'a ait olduğunu tespit etti. Rehberin cenazesi ağabeyine tesim edildi. Rehberin, boğulmaktan son anda kurtardığı kadının tedavisinin ise İran'da sürdüğü öğrenildi.

Olay, Bebek Sahili'nde 26 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. İran'dan 3 günlük gezi için annesiyle İstanbul'a gelen Sognd isimli kadın Türkiye'de 7 yıldır turist rehberliği yapan İranlı Jabar Sabokbar (31) ile iletişime geçti. Turist rehberi, anne ve kızını Bebek Sahiline götürdü ve genç kadın deniz kenarında cep telefonuyla fotoğraf çekmek istedi. Sognd selfi çekildiği esnada dengesini kaybedip denize düştü. Kızının denize düştüğünü gören annesi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bağırışları duyan Jabar Sabokbar denize atladı ve genç kadını boğulmaktan kurtardı. Kadın çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılırken Sabokbar dalgaların arasında kayboldu.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.3 ay Türkiye'de yoğun bakımda tedavi gören İranlı kadın ailesi tarafından ülkesine götürüldü. Denizde kaybolan turist rehberini arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

CENAZESİNE 3 AY SONRA ULAŞILDI

İki gün önce Arnavutköy Sahilinde denizde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde cenazenin 3 ay önce İran'lı kadını kurtarmak için denize atlayan turist rehberi Jabar Sabokbar'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından rehberin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, ağabeyi Adil Sabokbar'a teslim edildi. Rehberin ağabeyi Adil Sabokbar, "Kardeşimin yanına İran'dan misafiri gelmiş. Misafir denize düşmüş, kardeşim de denize atlayıp kızı kurtarmış. 3 ay sonra balıkçılar bulmuş kardeşimi" diye konuştu. Sabokbar'ın cenazesi İran'ın Tebriz şehrinde toprağa verilecek. Rehberin boğulmaktan son anda kurtardığı kadının tedavsinin ise, İran'da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

turist, Bebek, İran, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turist Rehberi Denize Atladı, Cenazesi 3 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Turist Rehberi Denize Atladı, Cenazesi 3 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement