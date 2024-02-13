Türk Astronot Alper Gezeravcı\'nın Uzaya Gönderilmesi Halk Tarafından Nasıl Karşılandı?

Araştırma şirketi Areda Survey, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile uzaya gönderilen ve görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönüş yapan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya yönelik bir araştırma yaptı. Katılımcıların, Gezeravcı uzaya giderken ve oradaki çalışmalarında neler hissettiği araştırıldı. Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68,5'i Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle ilgili büyük bir sevinç duyduğunu, yüzde 31,5'i ise bu konuda pek bir sevinç duymadığını belirtti.
Alper Gezeravcı, 18 günlük UUİ'de mikrogravite ortamında biyoloji/ biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başlıklarında 13 adet deney gerçekleştirerek yurda dönüş yaptı. Areda Survey, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesiyle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68,5'i Gezeravcı'nın uzaya gitmesini büyük bir sevinçle karşıladı. Yüzde 31,5'i ise Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu pek sevinç duyacağı bir olay olarak görmediğini aktardı.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Profil Bazlı Dijital Panel' kullanılarak gerçekleştirildi.
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