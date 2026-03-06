Türk Büyükelçi Nijerya Valisi ile Görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya'nın Nijer eyaletinin Valisi Mohammed Umar Bago ile bir araya geldi.
Büyükelçi Poroy ve Vali Bago, Valiliğin başkent Abuja'daki ofisinde görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler ile özellikle Nijer eyaleti ile geliştirilebilecek işbirliği imkanları ele alındı.
Tarım, ticaret, yatırım ve altyapı alanlarında işbirliğinin artırılması konularının değerlendirildiği görüşmede, Türk şirketlerinin eyaletteki yatırım fırsatları ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
