Türk Çayı'nın Japon Ustası Rize'de

TÜRK heyeti tarafından Japonya'da yapılan yarışmada ilk 'Türk çayı demleme ustası' seçilen Yumika Arita, Rize'de çay demledi. Türk çayını özenle demleyen Arita, dev çay bardağı önünde sunum yaptı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, 11-13 Aralık'ta Japonya'da düzenlenen çay demleme ve sunum etkinliğinde ilk 'Türk çayı demleme ustası' seçilen Yumika Arita ve dereceye giren yarışmacılar Rize'ye geldi. Kent gezisi sonrası Türkiye'nin en büyük çay bardağı binasının bulunduğu Çay Çarşı'nı gezen Japon kafile, Rize çayı hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Japonya'nın ilk 'Türk çayı demleme ustası' Yumika Arita, kurulan stantta çay demleyip, dev bardağın önünde sunum yaptı. Sunumda Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder'in tepsiye dizilen dolu çay bardaklarıyla yaptığı hareketler ilgi çekti.

'JAPONYA'DA SİYAH ÇAY ÜZERİNE BİR PAZAR BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Türk çayını Japonya pazarında yer bulacağına inandığını söyleyen Hasan Önder, "Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz olmuştu. Japonya'dan gelen misafirlerimize de Rize'de Türk çayının yetiştiği alanları, üretim aşamalarını ve çay çarşısının çaydaki rolünü anlatmaya çalışıyoruz. Türk çay sektörünü önümüzdeki dönemlerde Japonya'da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. Japonya pazarında kültürümüzle birlikte ince belli bardağımızla birlikte yer bulacağına inanıyor ve düşünüyoruz" dedi.

'JAPONLARIN DA TÜRK ÇAYINI ÇOK SEVECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Japonya'nın ilk çay demleme ustası Yumika Arita ise "Japonya'da çayı seven birisiydim. Türk çayına da ilgi duydum. Türkiye'nin dünyada en çok çay tüketen ülke olduğunu da öğrendiğim için çok şaşırmıştım. Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini bana öğrettiler. Türk çay kültürünü çok kıymetli çok da harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/RİZE,