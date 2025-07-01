Türk Deniz Ticaret Filosu İlk 10 Hedefinde

6 Nisan 1920

1- Türkiye, Türk sahipli deniz ticaret filosuyla dünyada ilk 10 hedefine ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"23 yılda denizcilik sektörünün gelişmesi için çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik, denetimleri artırdık, denizlere anlık izleme sistemleri kurduk, tersaneciliği geliştirdik ve kıyıları deniz yapılarıyla donattık"

"Türk sahipli deniz ticaret filomuz dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaşıyor. Denizlerdeki egemenliğimiz ve bağımsızlığımız büyük öneme sahip"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Ülke genelindeki orman yangınlarının tespitinde kullanılan İHA'ların görüş menzili artırıldı

Son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürerken, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki İHA'lar, yerli üretim termal kameralarıyla 215 kilometre mesafeden dahi en ufak yangını belirliyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve bu yıl kullanılmaya başlanan İHA kameraları, 3,5 milyon hektarlık alanı anlık görüntüleyebiliyor, bu da yangınların erken tespitini sağlıyor

(Mustafa Çalkaya-Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Türkiye'nin ihracat yükünü deniz yolu sırtlıyor

Ocak-mayıs döneminde deniz yoluyla 62,3 milyar dolar, kara yoluyla 35,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri yüzde 19 artarak 11,7 milyar doları aştı

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Kuraklık riskine karşı hidroelektrik santrallerine "hibrit çözüm" önerisi

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven:

"HES projelerinin üretim kayıplarını telafi etmek için yardımcı kaynak (hibrit) üretim tesislerinin önü açıldı"

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payı arttıkça, HES'lerin sistemdeki arz güvenliği ve dengeleyici rolünün önemi daha da artacaktır"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

5- Türkiye'nin 5 aylık ihracatının yarısı 7 gümrük noktasından gerçekleştirildi

En çok ihracat 12,3 milyar dolarla İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapıldı

İzmir- Aliağa 9,4 milyar dolarla, Kocaeli-Derince 8,4 milyar dolarla İstanbul'u izledi

(Mert Davut/Ankara)

6- Özel harekat polisleri, zorlu tatbikat ve eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek ve zinde kalmak için farklı senaryolar üzerinde sürekli tatbikat yaparak eğitimlere katılıyor

Özel Harekat Polisi M.B: "Tüm çetin şartlar altında hava, kara, deniz ve iç sularımızda her türlü operasyonel faaliyette bulunabilen uzman personelimiz ile yüksek teknolojiyle donatılmış yerli ve milli teçhizatla görev yapmaktayız"

(Yılmaz Kazandıoğlu/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7???- Borsada yılın ilk yarısında spor kulüplerinden sadece Fenerbahçe yatırımcısını sevindirdi

Yılın ilk yarısında Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 13,8 değer kazanırken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 18,4, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 43,1 ve Trabzonspor'un hisseleri yüzde 48 değer kaybetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- İnsan hakları örgütleri, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına karşı mücadelelerini sürdürecek

İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağı'nın (GLAN) avukatı Jennine Walker: "(Yüksek Mahkeme'nin, İsrail'e silah ihracatının durdurulmasına yönelik açılan davayı reddetmesi) Bu karara itiraz edip etmemeyi ve hükümete baskı uygulayabileceğimiz diğer yolları değerlendiriyoruz"

Filistin merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın hukuk araştırmacısı Doireann McCarthy: "Adalet, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve onuru için verilen mücadele uzun sürecek ve biz bu mücadelede kararlıyız. Elimizdeki yasal yolları çok iyi biliyoruz ve uygun gördüğümüz tüm yolları izleyeceğiz"

(Zuhal Demirci-Aysu Biçer/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Küçük Miray omurga eğriliğinden 9 saatlik ameliyatla kurtuldu

Konya'da yaşayan, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorluk çeken 4 yaşındaki Miray Yetişir'i ameliyat eden Doç. Dr. Güleç: "Yürüyüşü hemen değişti ve daha rahat nefes almaya başladı. Yüksek riskli bir ameliyattı. Bunu aileyle konuştuk, her şeyin olabileceğini söyledik ama nihayetinde güzel, başarılı bir ameliyat geçirdik"

Miray'ın annesi Merve Sefa Yetişir: "Artık daha sağlıklı bir yaşamı olacak. Arkadaşlarına katılamıyordu, onlar koşarken 'yoruldum' diye belini tutuyordu, sırtı ağrıyordu. Ameliyat olalı 1 hafta oldu, şimdi bile daha uzun mesafe yürüyebiliyor"

(Melike Keskin/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Kayseri'de 2018'den bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yamula Barajı çevresindeki kazılarda çok sayıda türe ait iç içe geçmiş fosiller dikkati çekiyor

Uzman antropolog Ömer Dağ: "Argon denilen yöntemle tabakal yaşlandırma yaptık. Şu an Çevril'de bulunduğumuz lokalite 7,7 milyon yıllık. Hırka köy 7,4 milyon yıl öncesine ait bir lokalite. Nokta atış yıl vermek için tabakal yaşlandırma yaptık"

"Orta Kızılmak Havzası dediğimiz noktayı göstererek yaşlandırmaları artık buraya atfedecekler. Çünkü diğer fosil kazılarında herhangi bir yaşlandırma yapılmamıştı. Onun da en büyük sebebi tabakasının olmamasıydı"

(Esma Küçükşahin/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Uzmanlar yapay zeka videolarında sahte ile gerçeği ayırt etmenin yollarını anlattı

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık: "Ses ve görüntü uyumu ile dudak senkronizasyonunun tutup tutmadığına dikkat etmek son derece önemlidir. Yapay zeka görüntüde çok başarılı ama ses konusunda şu an istenen düzeyde değil. Ayrıca, bu tarz videolarda arka plan genelde flu olur. Dükkan tabelaları gibi detaylar da çoğu zaman yabancı dillerle ya da anlamsız ifadelerle yer alır"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Başak Gezmen: "Dijital okuryazarlık artık bir lüks değil, herkesin sahip olması gereken temel bir yeti haline gelmeli. Çünkü bu kadar yoğun içerik arasında neyin doğru, neyin yanlış ya da manipülatif olduğunu ayırt edebilmek için sağlam bir bakış açısı ve güçlü bir eleştirel göz gerekiyor"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kırkpınar'da altın kemerin pusulası son yıllarda Antalya'yı gösteriyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda hem en çok finalde güreşen hem de altın kemeri alan Antalya'nın başpehlivanları oluyor

"Kurt bakışlı" lakabıyla tanınan son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu yıl da rakiplerini yenerek başpehlivan olursa bu kez kemer Antalya'ya ebedi olarak gidecek

(Salih Baran/Edirne) (Grafikli)

13- Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi, başarılarıyla ailesinin gururu oldu

Antalya'da 5 yıl önce düzenlenen turnuvaya katılabilmesi için babasının kamyonetini sattığı Şırnaklı engelli milli tenisçi Zeliha Aksak, başarılarından elde ettiği gelirle babasının yeni araç almasına destek çıktı

Milli tenisçi Zeliha Aksak: "Babamın en büyük hedefi beni olimpiyatlarda görebilmek. Babam maddi manevi bana destek veriyor"

(Ekrem Payan/Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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