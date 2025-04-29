Türk İş İnsanları Yapay Zeka Toplantısında Buluştu

Rusya'da bulunan Türk iş insanları için yapay zekanın şirketlerde kullanımı ve faydası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rus Türk İş İnsanları Birliği'nin (RTİB) organizasyonuyla bir otelde düzenlenen programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki ve Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde ciddi değişimler yaşandığını, gelecek dönemde bir resesyon beklentisinin arttığını söyledi. IMF'nin 2025 yılında dünya ekonomisinin büyüme oranını aşağı çektiğini anımsatan Bilgiç, ABD'nin gümrük vergilerini yükseltmesinin sadece ticaret değil, hizmet sektörünü de etkileyeceğini bildirdi.

Rus ekonomisinin ise son dönemde büyüme yaşadığını anlatan Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminde son dönemde bir düşüş yaşansa da bunun geçici olduğunu ve kısa zaman içinde değişeceğini dile getirdi.

Bilgiç, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak insan hayatına pek çok yenilikler girdiğini vurgulayarak, "Yapay zeka bunlardan birisi. Yapay zekanın ekonomiye dahil olmasıyla birlikte bazı sektörler ortadan kalkacak, bazı sektörler ise çok daha gelişecek. Ciddi şekilde yapay zekanın ekonomiye katkısı olacak. Hatta yapay zeka ile 10 sene içinde 7 trilyon dolarlık yeni bir ekonomi yaratılacak." ifadelerini kullandı.

Yenilikçi teknolojiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın önemine işaret eden Bilgiç, yapay zekanın özellikle iş dünyasında nasıl kullanılacağını sık sık müzakere etmek gerektiğinin altını çizdi.

RTİB Genel Müdürü Haki ise Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve ticaret hacmini arttırmak için çaba sarf ettiklerine değinerek, Türk iş insanlarını Rus tarafıyla bir araya getirdiklerini ifade etti. Haki, "30 yılı aşkın Rusya Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren iş dünyası olarak mümkün olduğu kadar ortaklarımızla bir araya gelip işbirliği imkanlarını artırmaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uzmanların katılımıyla Türk iş insanları için, Türk işletmelerin kullanabileceği "uygulamalı yapay zeka" ve uluslararası şirketlerin gerçek otomasyon örnekleriyle "güç ile esneklik arasındaki dengenin korunması" konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.