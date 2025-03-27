Türk Kızılay, 81 İl'de Aşevi Açmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Türk Kızılay, 81 İl'de Aşevi Açmayı Hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, tüm illerde aşevi açma hedeflerini ve aşevlerinin toplumda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Nevşehir'de açılışı yapılan aşevinde Ramazan boyunca sıcak yemek dağıtımları yapılacak.

27.03.2025 22:11
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TÜRK Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "81 ildeki tüm şubelerimizin her birine aşevi açmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun yaşı artıyor. Bir taraftan sağlık sistemimiz ileri düzeyde ve uzun yaşıyoruz. Bu kapsamda aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyorum. Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür" dedi.

Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 1 Mart'ta Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde hizmet vermeye başlayan Nevşehir Aşevi'nin resmi açılışı yapıldı. Açılış programına Nevşehir Valisi Ali Fidan ile Türk Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz katıldı. Ramazan boyunca günde bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılan aşevinin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Aşevleri bizim için 2025 yılında strateji planımızda en öne koyduğumuz projelerimizin başında geliyor. Türk Kızılay herhangi bir afet durumunda kapasitesini harekete geçirebilecek altyapısını genişletme bir göreve sahip. Kültür ve geleneklerimizde aşevi insanların bir araya gelerek adak kurbanlarını kestiği, çiftçilerin öşür verdiği bir merkez konumundadır. 81 ildeki tüm şubelerimizin her birine aşevi açmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun yaşı artıyor. Bir taraftan sağlık sistemimiz ileri düzeyde ve uzun yaşıyoruz. Bu kapsamda aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyorum. Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür" diye konuştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise "Nevşehir Valiliğimizin himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve elbette Kızılay'ımızın iş birliğinde gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu kurumlarımızın iş birliği ile faaliyet yürütülecek. Burada afet olduğunda da faaliyet yürütecek olmasını önemsiyoruz. Yıl boyunca her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine araçlarla yemek götürülecek. Hem de kapıları çalınıp halleri hatırları sorulacak. Allah korusun olağanüstü bir afet durumunda da ihtiyaçların giderilmesi yönünde faaliyet gösterecektir. Burada pişen her bir lokma birlik, beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacaktır. Ramazan ayında burada yemek pişirme faaliyetleri gece başladı. Neredeyse 15 saat mesai yapıldı. Bunlar amel defterini kapatmayacak güzel hayırlardır" dedi.

Kaynak: DHA

Fatma Meriç Yılmaz, Nevşehir, Kızılay, Güncel, Kültür, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, 81 İl'de Aşevi Açmayı Hedefliyor - Son Dakika

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